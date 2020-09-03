محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات المنيا، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتأهيل وتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، والتي بدأت منذ مايو الماضي، وتجري على 3 مراحل، ليتم من خلالها رفع كفاءة الخدمات المتوافرة بها، كما سيتم إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي اللازمة لها، بالتوازي مع تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير والتي ستشمل شبكة الغازات وزيادة عدد الأسرة والطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة إنشاءات المستشفى، وسيترتب على ذلك إضافة 24 سريرا، وإحلال وتجديد مستشفى العزل وإضافة مصعدين أحدهما بالمبنى العام والآخر للمبنى الثاني، حيث تتكون المستشفى من 3 مبان.

وأكد المحافظ أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين، مؤكدا حرصه الدائم على دعم المنظومة الصحية بكل قطاعاتها، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة الأهمية البالغة لجهود تجهيز مستشفيات الصدر والحميات، لاسيما في هذه المرحلة التي تتطلب منا اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة للاستعداد للموجة الثانية لجائحة "كورونا"، بما يضمن تحجيم عملية انتشاره بين المواطنين، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وفى الوقت نفسه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستيعاب جميع الأعداد المصابة به، وتوفير أماكن للعزل الصحي يتوافر بها كافة الإمكانات والمستلزمات الطبية.
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)
محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات (صور)

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