حلوان العام يعلن سلبية مسحات كورونا

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أعلن نادي حلوان العام، احدى أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، سلبية مسحات جميع افراد الفريق، وأن فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تكشف عن الحالات الإيجابية للفريق.



ويستعد الفريق لاستئناف تدريباته السبت المقبل بعد الاطمئنان عن جميع أفراد لاعبيه، وسبيدأ الفريق تجاربه الودية قريبا.



وتستأنف منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث فى بداية الشهر المقبل، وستشهد الجولة الرابعة والعشرين لقاء حلوان العام مع أبو النمرس.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة