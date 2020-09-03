إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 1572020، هو يوم الثلاثاء الموافق 1592020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونهاية شهر سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك سيتم الازالة الفورية.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة إزالات مكبرة، تمكنت خلالها من استرداد 3 حالات تعدي على أملاك الدولة، بمساحة 800 متر، بقرية دير جبل الطير، بالإضافة الى إزالة 4 حالات تعدي على حرم السكة الحديد بحي شرق المدينة، بمساحة 123 متر.
إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)
إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)
إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)
إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)
إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)
إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)
إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)
إزالة واسترداد 7 حالات تعد على أملاك الدولة في سمالوط بالمنيا (صور)

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