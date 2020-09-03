المغربي: حملات تموينية بسفاجا على محطات الوقود والمخابز (صور)

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تابعت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، الحملة الموسعة التى شنتها إدارة التموين بسفاجا لتشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز، وضبط المتلاعبين والخارجين عن القانون.



أوضحت " رئيس المدينة" إلي أن الحملة قامت بالمرور على العديد من محطات المواد البترولية للوقوف على صحة الأرصدة الموجودة بالمحطات، وعلى مدى توافر المواد البترولية بأنواعها المختلفة، ومتابعة حركة المحطات في تداول هذه المواد والأرصدة المتبقية منها، وكذلك التزامها بالأسعار الجديدة.



وأضافت" المغربي" أنه تم أيضا المرور على عدد من المخابز البلدية للوقوف على مدى جاهزيتها ومدى توافر الخبز المطابق للمواصفات، وعدم وجود أي تكدس بهذه المناطق وتوافر الخبز بصفة دورية ومستمرة.



واشارت " رئيس المدينة " إلى أن المخابز حتي الان ملتزمة بوزن الرغيف ومواصفاته وايضًا المواد البترولية من بنزين بأنواعه وسولار متوفرة بالمحطات ولا يوجد مخالفات وجاري المتابعة.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

