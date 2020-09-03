كفر الشيخ: تحصين 38 ألف طائر وضبط 1100 عبوة أدوية بيطرية مجهولة

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملات لضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظورة الاستخدام بيطريًا، كما نظمت حملات لتحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، وحملات رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.





وشهدت القرى أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية بالنطاف، والحمراء، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل الوزارة، مدير عام الطب البيطري.





وتمكنت الحملة، من ضبط محل ومخزن أدوية بيطرية لـ"ع. ع. ع. ا" وبحوزته 1100 عبوة أدوية بيطرية بلاستيكية مدون عليها AD3E مجهولة المصدر، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 1473 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة بيلا، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وجاء ذلك بحضور الدكتور عماد محمد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والدكتور رامي محمد سلامة، رئيس قسم التفتيش، بالاشتراك مع إدارة التموين ببيلا، وجهاز حماية المستهلك.



