"تجنبك السجن ويبدأ شحنها من 10 جنيهات".. اعرف مميزات العدادات الكودية

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأربعاء، عن زيادة إقبال المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، لذلك قررت الوزارة مد فترة التقديم على العدادات الكودية لتنتهي في 30 سبتمبر الحالي.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أهم الاسباب والمميزات التي تدفع المواطنين لتركيب العدادات الكردية:





١- تعتبر العدادات الكودية حماية لأي عقار بالمناطق العشوائية من محاضر سرقة التيار الكهربائي.





٢- لا يمتلك العداد الكودي سند قانوني أو شرعي، حيث لا يقيد باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، بل له رقم محدد من شركة التوزيع التابع لها فقط.





٣- لا يختلف سعر الكيلو وات ساعة في العداد الكودي عن غيره، اذا يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها‪.‬





3- تساهم العدادات الكودية في انخفاض معدلات إهدار واستهلاك الكهرباء.





٤- تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.





٥-تسمح شركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة تركيب العدادات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم‪.‬





٦- تعد قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى نفس قيمة العداد التقليدى





٧-تساعد المواطن من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من خلال الشاشة موجودة بالعداد لمعرفة ما تبقي من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية.





٨- يوضح للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.





٩- لا يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.





١٠-يمكن شحن العداد حسب قدرة المستهلك المالية، حيث يتم شحن بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيه ليصل إلى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة.





١١- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.





‪وكانت وزارة الكهرباء أعلنت عن ‬ فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع فى 1 يوليو بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.





كما قامت بالانتهاء من تجهيز المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لتلقى طلبات العداد الكودى والقانونى، موضحا أنه تم إطلاق الموقع بشكل كامل وبكافة خدماته الإلكترونية.



