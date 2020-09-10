زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد

طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباتي التعاقد مع رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





كشفت "فوت ميركاتو" الفرنسي عن أن ريال مدريد يفاوض النجم الجزائري رياض محرز لضمه في الميركاتو الصيفي رغم ارتباطه بعد مع السيتي حتى عام 2023.

وقرر ريال مدريد رحيل جاريث بيل من أجل تحقيق استفادة مادية تساهم في التعاقد مع محرز لتشكيل خط هجوم ناري مع إدين هازارد وكريم بنزيما.