زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:35 م
رياض محرز
رياض محرز
الفجر الرياضي
Advertisements

طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباتي التعاقد مع رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.


كشفت "فوت ميركاتو" الفرنسي عن أن ريال مدريد يفاوض النجم الجزائري رياض محرز لضمه في الميركاتو الصيفي رغم ارتباطه بعد مع السيتي حتى عام 2023.

 

وقرر ريال مدريد رحيل جاريث بيل من أجل تحقيق استفادة مادية تساهم في التعاقد مع محرز لتشكيل خط هجوم ناري مع إدين هازارد وكريم بنزيما.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي مانشستر سيتي زيدان ريال مدريد رياض محرز

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد

منذ 17 دقيقة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعة

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ 19 دقيقة

أحمد حسن: تساوي عرض الأهلي وبيراميدز لرمضان صبحي غير صحيح

منذ ساعة و 20 دقيقة

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الإسماعيلي الجديد يتفوق على الأهلي والزمالك (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

جاريث بيل سر رحيل "زيدان" عن تدريب ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19 مارس.. صفقتان على أعتاب الملكي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 23 مارس.. مبابي يحدد 6 لاعبين للانضمام للملكي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 30 مارس.. أقوي الصفقات تقترب من الملكي

أهم أخبار ريال مدريد يوم الأحد.. الجماهير تهاجم زيدان ورد فعل مستفز من نجم الملكي

تقارير.. مجزرة في الراحلين عن ريال مدريد و5 صفقات خيالية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

03:29 م

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

02:25 م

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

02:47 م

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟