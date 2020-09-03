وكيل فان دي بيك يكشف سر فشل انتقاله لريال مدريد

كشف سياك سوارت وكيل أعمال النجم الهولندي فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام، والمنضم حديثًا لصفوف مانشستر يونايتد، سر فشل انتقاله لريال مدريد.

ووقع فان دي بيك أمس الأربعاء رسميًا عقود انتقاله لصفوف الشياطين الحمر، لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقال سوارت، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت الكثير من الأندية مهتمة بفان دي بيك، مثل ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، وآرسنال".

وأضاف: "في مارس، كان كل شيء جاهزًا له لينضم لريال مدريد، لكن وباء كورونا أجل كل شيء، فالأندية لا تحصل على دخل ولا يمكنها البيع، وتغيرت الصورة بالكامل".

وتابع: "أعتقد أن الانتقال إلى مانشستر يونايتد هو القرار الصحيح، والأخير ضغط بقوة لضمه، وهو ناد يُحب الانتصارات ويريد العودة إلى هذا الطريق".