اليوم.. انطلاق مبادرة "المؤلف مصري" على بيرم التونسي بالإسكندرية

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح إنه وتحت رعاية ودعم من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة يبدأ البيت الفني للمسرح اليوم الخميس أول عروض المبادرة المسرحية "المؤلف مصري "، والتي تشرف عليها فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، والهادفة الى إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافى وعرضها اون لاين على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين .

أوضح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن العروض المختارة يتم تصويرها على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية وذلك لتنشيط الحركة المسرحية و وتحفيز الشباب علي الابداع والعمل ولإثراء المكتبة المسرحية بنصوص مسرحية مصرية جديدة لم يسبق تقديمها ذات أفكار سامية و قادرة على الامتاع والابداع و التثقيف تاركه اثر ايجابي علي المجتمع و الافراد بشرط أن تعتمد العروض التى تقدمها المبادرة علي نصوص مسرحية لمؤلفين مصريين لم يسبق تقديمها احترافيا على خشبة المسرح دعما للمؤلف المصري وذلك فى الفترة من 3 سبتمبر وحتى يوم 9نوفمبر المقبل ويقدم كل عرض لمدة ٣ ليالي ايام الخميس ، الجمعة ، السبت من كل أسبوع.

وأعرب الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية عن سعادته و حماسه الشديد لظهور المبادرة والاستفادة منها من خلال تقديم افكار سامية و إيجابية و إبداعية لكل محبي المسرح دون ملل او إطالة فى مدة العرض المسرحي بحيث لا تتجاوز مدة العرض ساعة واحدة .

وجدير بالذكر أن المبادرة تبدأ بعرض "البيت " تأليف وإخراج دكتور جمال ياقوت يعرض أيام 5،4،3 سبتمبر ، وعرض"خارج المجموع "تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد أيام 12،11،10 سبتمبر ،وعرض "ذهب الليل "تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل أيام 19،18،17 سبتمبر.

وعرض "حكايات الصياد وأمير البحار "تأليف وإخراج إيهاب مبروك أيام 26،25،24 سبتمبر ، وعرض"صورة وبطل "تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع أيام 3،2،1 أكتوبر ، و"فرحة ما تمت "تأليف وإخراج أحمد جابر أيام 10،9،8 أكتوبر المقبل.

و"جوازة ست نجوم "تأليف وإخراج أحمد مصطفى أيام 17،16،15 أكتوبر المقبل،و "جنون عادي جداً " تأليف مروة فاروق وإخراج ريهام عبد الرازق أيام 24،23،22أكتوبر المقبل ، "سيبوني لوحدي "تأليف أسامة الهواري وإخراج محمد الزيني أيام 31،30،29 أكتوبر المقبل ، و"عد تنازلي " تأليف وإخراج أشرف علي أيام 7،6،5 نوفمبر المقبل .