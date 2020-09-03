جيران جورج كلوني ليسوا سعداء بسببه.. فما السر؟!

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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لم يعد السكن إلى جوار نجم السينما الأميركية جورج كلوني في مدينة لوس أنجلوس، أمرا مفرحا بالنسبة لجيرانه، إذ أصبح مزعجا للغاية.

 

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن جيران كلوني (59 عاما) مستاؤون من أعمال تجديد قصره، التي بدأت قبل نحو عام، واشتكوا من الضوضاء الضخمة التي تحدثها عمليات الإصلاح.

 

ونقلت الصحيفة عن أحد العمال في القصر، قوله إنه من المتوقع أن يستمر العمل لمدة 6 أشهر أخرى، مما يمثل خبرا سيئا بالنسبة إلى الجيران، إذ إن الضوضاء ستستمر لفترة إضافية.

 

ويتضمن التجديد إضافة 3 مبان جديدة، من بينها كوخ مخصص للعب يعتقد أنه من أجل توأمه إيلا وألكسندر البالغين من العمر 3 سنوات، وزوجته لبنانية الأصل المحامية أمل علم الدين.

 

وأظهرت صور حصلت عليها "صن" أن العمل يسير على قدم وساق، لكن هناك الكثير ينتظر الإنجاز.

 

وقال أحد السكان: "هناك الكثير من الشاحنات تأتي في الصباح الباكر. يقف العمال والشاحنات في الشارع صعودا ونزولا ويشغلون جميع المساحات أمام منازل الآخرين، وهذا أمر مزعج أيضا".

 

وأضاف أن الوضع كان أسوأ في السابق، عندما كانت تأتي إلى القصر شاحنات خلط الإسمنت التي تصدر ضجيجا عاليا.

 

ولفت الجار الذي فضل عدم كشف هويته، إلى أن الجيران "ليسوا سعداء" بما يحدث قربهم، وينتظرون انتهاء أعمال التجديد بفارغ الصبر.

 

وأظهرت وثائق البلدية أن نجم هوليوود طلب إضافة "قطار حبلي مائل" وحوض سباحة وفرن لإعداد البيتزا في القصر، ودفع مبلغ 33 ألف دولار من أجل الحصول على رخصة تطوير منزله.

 

وكان كلوني اشترى هذا القصر عام 1995 مقابل 2.2 مليون دولار.

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