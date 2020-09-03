الظهور الأول لسيارة 2021 Peugeot 5008 Facelift ذات السبعة مقاعد

تنضم سيارة بيجو الرياضية العائلية الكبيرة 5008 ذات الدفع الرباعي إلى شقيقتها الأصغر 3008 بمجموعة من ترقيات التصميم والتكنولوجيا لعام 2021

تبدأ التعديلات في المقدمة مع شبك جديد بدون إطار يتضمن بعض الزعانف بزاوية جديدة أسفل المصابيح الأمامية. عند الحديث عن المصابيح الأمامية ، فهي أيضًا جديدة وتتضمن تقنية LED بالإضافة إلى مصابيح تشغيل نهارية على شكل خطاف مع طرف من الكروم. تشتمل طرازات 5008 في شكلي GT و GT على مصابيح أمامية LED كاملة مع توقيع ضوء ممتد ووظيفة إضاءة منحنية.



