اجتماع طارئ بين ميسي ووالده لإتخاذ القرار النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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انتهي الاجتماعي السري الذي جمع والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفقة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة من أجل حسم مسئله رحيل قائد البلوغرانا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

ولم يسفر الاجتماع عن أي جديد حيث تمسك بارتوميو ببقاء النجم الأرجنتيني لمدة عامين آخرين، والعودة للتدريبات في اقرب وقت، فيما ثبت خورخي على موقفه في فسخ تعاقد موكله مع النادي الكتالوني.

 

ومن جهته التقي خورخي ميسي بالمحامين في مؤسسته من أجل دراسة كامل الثغرات في عقد موكله من أجل اتخاذ خطوات جديدة في الرحيل عن الكامب نو.

 

ووفقاً لشبكة " كادينا سير ءر فإن خورخي قد قرر الاجتماع مع نجله اليوم من أجل حسم قرارة النهائي بشأن مستقبلة مع برشلونة.

 

وأشارت الشبكة أن ميسي غير واضح، ولا يعرف كامل التفاصيل داخل تعاقده مع البيت الكتالوني، وعلية أن يرى والده ليعرف تفاصيل اللقاء ويحدد الخطوات وسيناريوهات مختلفة مفتوحة لحسم القضية.

 

يذكر أن تعاقد النجم الأرجنتيني ينتهي داخل برشلونة في صيف عام 2021, ويملك شرط جزائي مع النادي بقيمة 700 مليون يورو.

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