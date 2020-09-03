بيراميدز يستعد للإعلان عن صفقة رمضان صبحي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو نادي بيراميدز، من الإعلان الرسمى عن اتمام صفقة انتقال رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، إلى الفريق السماوي خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

 

صفقة رمضان صبحي في بيراميدز

 

ويتبقى وضع الرتوش الأخيرة بين بيراميدز وهيدرسفيلد من أجل اتمام الصفقة رسميًا ومن ثم الإعلان عنها.

 

وكان رمضان صبحي، قد سبق وأخبر مسؤولو النادي الأهلي بعدم رغبته فى الانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة إستعارته، وأن رغبته هى اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.

 

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة داخل نادى بيراميدز، أن الإدارة تضع حالياً الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وبعدها سيتم الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة، وعن تفاصيل التعاقد، وكذلك تفاصيل عقد اللاعب مع ناديه الجديد.

 

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي ظره في جلسة تصوير في استاد الدفاع الجوي بقميص بيراميدز استعدادًا للإعلان عن الصفقة.

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