كشف ملابسات النصب على 4 مواطنين بالجيزة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط مـوظف مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابـة بالجيزة، لقيامه بالنصب على 4 مواطنين، والادعاء بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن أحد المشروعات السكنية خلافًا للحقيقة، وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى قدره 13200 جنيه، من كل منهم، والاستيلاء على المبالغ المالية لنفسه، وترك محل سكنه وانقطع عن الحضور لعمله.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بشتى الطرق والاستيلاء على أموالهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصب حوادث الفجر

أخبار تهمك

أزمة كهربا تُربك حسابات فايلر في الأهلي (التفاصيل)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ يوم

تصريحات مفاجئة من نجم الأهلي السابق بشأن أزمة الشناوي وكهربا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ ساعة و 19 دقيقة

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ 37 دقيقة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ ساعة الا ربع

انتقال سواريز إلى يوفنتوس يتعطل بسبب مشكلة بيروقراطية

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت فى تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادى دجلة فى الدورى المصرى

منذ أقل من ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 22 ساعة

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

12:48 م

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

12:38 م

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

12:52 م

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب