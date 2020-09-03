تسريبات حول مواصفات أحدث الهواتف الصينية بالسوق المصري

تستعد شركة Infinix لإطلاق أحدث هواتفها Zero 8 في السوق المصري الذي يعتبر الفئة الأعلى فى هواتف انفينكس لعام 2020.

وقد حققت انفينكس نتائج مذهلة فى سوق الهواتف الذكية سواء فى مصر أو على المستوى العالمي، بفضل التكنولوجيا الحديثة التى تحرص باستمرار على وضعها فى هواتفها الذكية من معالجات قوية وذاكرة ضخمة، وذاكرة وصول عشوائى تتيح أداء سريع للهاتف، بجانب كاميراتها المتطورة من حيث قدرتها على التقاط الصور حتى فى ظروف الإضائة الخافتة.

وحرصت انفينكس على تقديم كافة هذه التكنولوجيا المتطورة فى السوق المصرى وبأسعار تنافسية فى متناول الشباب الذين تسعى Infinix لو ضعهم فى طليعة مستخدميها على مستوى العالم.

وتعتبر سلسلة Zero هى الفئة العليا من هواتف Infinix والتى تحرص فيها دائما على تقديم أعلى المواصفات التكنولوجية واحدث المزايا التى تقدمها انفينكس لمستخدميها حول العالم وإن لم تتضح حتى الأن اهم تلك الموصفات بشكل محدد إلا أن المعلومات المتوفرة حاليًا تُظهر أن Zero 8 يحتوى كاميرا أمامية بدقة 48 ميجابكسل ، والتي تتميز بأعلى دقة في العالم ، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل ، مع مستشعر الصور Sony IMX686 ، مما يرتقي بأداء التصوير إلى مستوى جديد.

من الجدير بالذكر أن Zero 8 Infinix يتمتع بتصميم مستقبلي يمتزج بشكل طبيعي مع ألوان متنوعة في الخلف، وهذه التدرجات اللونية غالبًا ما تكون فى هواتف الفئة العليا (flagship) للعلامات التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة ، مما أعاد تأكيد حكمنا على مكانة Zero 8 كمنتج من الفئة العليا.

ووفقاً للتسريبات يأتى Zero 8 Infinix بشاشة بدون حواف + كاميرات ذات ثقوب مزدوجة ، والتي لا تتوفر إلا في المنتجات الراقية من العلامات التجارية الرائدة ، لخلق المزيد من الاحتمالات لالتقاط صور سيلفي أكثر وضوحاً ، ولضمان توفير أكبر مساحة عرض من خلال الشاشة وهو ما يؤكد أن شركة انفينكس لجأت لشركة تصميم عالمية لوضع تصميم هاتفها الجدديد.

ومن المتوقع أيضاً أن تتجه انفينكس لاستخدام معالج أقوى فى هاتفها الجديد Zero 8 لتلبية المتطلبات الألعاب ثلاثية الأبعاد من المحتمل أن يكون Zero 8 قد أدخل تحسينات كبيرة من حيث ذاكرة الوصول العشوائي بالإضافة إلى دقة الشاشة ومواصفات الكاميرا الأمامية والخلفية وتقنية الشحن السريع.

ويذكر أنه سيتم الإعلان رسمياً عن هاتف انفينكس الجديد Zero 8 في مصر يوم 12 سبتمبر الجاري فى حفل كبير بالقاهرة، والذى من المتوقع أن يكون هاتف من الفئة العليا تقدمه Infinix لمحبي تلك الفئة من الهواتف ولتدعيم حصتها فى تلك الفئة بالسوق المصري.