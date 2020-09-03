الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

يعرض مسؤولو النادي الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لاستطلاع رأيه حول التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي ومنتخب مصر الأوليمبي.

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في معرفة رأي المدرب السويسري في اللاعب قبل التفاوض بشكل رسمي مع نادي إنبي لضم اللاعب.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلب للتعاقد مع مدافع قوي لتعويض محمود متولي مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ٧ أشهر.

ومن المقرر أن يحسم المدرب السويسري موقف الأهلي من التعاقد مع لاعب منتخب مصر الأوليمبي، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.