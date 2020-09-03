الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يعرض مسؤولو النادي الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لاستطلاع رأيه حول التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي ومنتخب مصر الأوليمبي.

 

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في معرفة رأي المدرب السويسري في اللاعب قبل التفاوض بشكل رسمي مع نادي إنبي لضم اللاعب.

 

ويسعى مسؤولو النادي الأهلب للتعاقد مع مدافع قوي لتعويض محمود متولي مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ٧ أشهر.

 

ومن المقرر أن يحسم المدرب السويسري موقف الأهلي من التعاقد مع لاعب منتخب مصر الأوليمبي، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ 36 دقيقة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يفاوض صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ ساعتين

الأهلي يتابع حالة طاهر محمد طاهر بعد إصابته الأخيرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 23 ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من ساعة

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. والده: ندرس بقاء ميسي في برشلونة

منذ 34 دقيقة

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

11:56 ص

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

01:50 م

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

12:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب