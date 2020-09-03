أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة لم الشمل بين لاعبي الفريق، قبل مران الفريق الأخير لمواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

وتأتي جلسة سليمان بصفته أحد كباتن الفريق بحضور الثلاثي الكبير كل من محمد الشناوي وأحمد فتحي ورامي ربيعة، للعبور من الأزمة الأخيرة.

ويحاول سليمان في عبور الفريق، الأزمة التي نشبت أمس بين محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق ومحمد الشناوي حارس الفريق، وعقب نهاية المران الجماعي.

وأعلن النادي الأهلي، عن توقيع غرامة مالية كبيرة على كهربا وقدرها مليون جنيه، حسب اللائحة الداخلية بعدما تمادى في الخطأ أمام الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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