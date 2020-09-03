الأحد.. رسالة سلام وسط الأناشيد الروحية والتراتيل بقبة الغوري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

يقيم مركز ابداع قبة الغوري" بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد6 سبتمبر، حفل "رسالة سلام"، مع إتخاذ كافة الإجراءات  الاحترازية والوقائية.

 

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأناشيد الروحية والتراتيل والموشحات لفرق : مجموعة "سماع" للانشاد والموسيقي الروحية، التراتيل القبطية، الترانيم الكنسية، مجموعة أندونسيا للإنشاد.

 

يقام الحفل بالتعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و "حوار لفنون وثقافات الشعوب"، ومن اخراج الفنان انتصار عبد الفتاح..

أخبار تهمك

تصريحات مفاجئة من نجم الأهلي السابق بشأن أزمة الشناوي وكهربا

منذ ساعة و 8 دقيقة

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ نصف ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 21 ساعة

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ 17 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهريا والشناوي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ 38 دقيقة

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ ساعة و 13 دقيقة

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أزمة كهربا تُربك حسابات فايلر في الأهلي (التفاصيل)

منذ ساعة

مفاجآت فى تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادى دجلة فى الدورى المصرى

منذ أقل من ساعتين

انتقال سواريز إلى يوفنتوس يتعطل بسبب مشكلة بيروقراطية

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

12:38 م

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

12:31 م

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

12:48 م

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

09:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب