الأحد.. رسالة سلام وسط الأناشيد الروحية والتراتيل بقبة الغوري

يقيم مركز ابداع قبة الغوري" بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد6 سبتمبر، حفل "رسالة سلام"، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأناشيد الروحية والتراتيل والموشحات لفرق : مجموعة "سماع" للانشاد والموسيقي الروحية، التراتيل القبطية، الترانيم الكنسية، مجموعة أندونسيا للإنشاد.

يقام الحفل بالتعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و "حوار لفنون وثقافات الشعوب"، ومن اخراج الفنان انتصار عبد الفتاح..