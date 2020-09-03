مساعد جوجل Google Assistant يحصل على وظائف تشبه اختصارات Siri





تطرح شركة جوجل - Google ميزة اختصارات جديدة للمساعد الخاص بها على نظام الاندرويد Android تشبه Bixby Routines من Samsung واختصارات Siri الخاصة بـ iPhone.





ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإعداد السلوك داخل التطبيق وربطه بأمر صوتي معين، على سبيل المثال، إذا رغب المستخدم في ذلك، يمكنه تمكين خيار "تغريدة جديدة" لتطبيق Twitter ثم قول "مرحبًا Google، تغريدة جديدة" أو أي كلمة رئيسية أخرى يفضلها استخدام المساعد لكتابة تغريدة مباشرة.





تقدم جوجل - Google أيضًا توصيات مختصرة من التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا. تمامًا مثل Siri Shortcuts على iPhone، وهناك أيضًا علامة تبويب "اختصاراتك" حيث يمكن للمرء أن يمر بجميع الاختصارات المخصصة.





أكبر قيود في تطبيق Shortcuts في الوقت الحالي هو أنه لا يسمح لأحد بربط سلسلة من الأوامر كما أنها تقتصر على الإجراءات داخل التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، في شكلها الحالي ، لا تستطيع الاختصارات فعل أي شيء داخل التطبيق ، بل يمكنها فقط أن تنقلك إلى شاشة معينة بداخلها. على سبيل المثال ، لا يمكنك تعيين اختصار في Google Assistant للبحث عن كلمة رئيسية معينة على Instagram ، على الرغم من أنه يمكنك استخدامها لفتح علامة التبويب Explore. سيحتاج المطورون أيضًا إلى تحديث تطبيقاتهم للاستفادة من الاختصارات.



