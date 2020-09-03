الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، المعار من صفوف بتروجت، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ودخل نادي الزمالك في سباق الحصول على خدمات كريم طارق، لاعب بتروجت، الذي تنتهي إعارته مع طلائع الجيش نهاية الموسم الحالي.

 

واوضحت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، أنه لم يصل أي عروض رسمية إلى بتروجت لضم اللاعب، سواء من الأهلي أو الزمالك، في ظل ترحيب إدارة ناديه ببيع اللاعب.

 

جدير بالذكر أن كريم طارق شارك مع طلائع الجيش في الموسم الحالي خلال 18 مباراة، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصنع خمسة آخرين.

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