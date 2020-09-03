أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة طقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة وارتفاعًا في معدلات الرطوبة.





وحذرت الهيئة في بيان لها المواطنين من الخروج من المنزل في ظل ارتفاع معدلات الرطوبة، موضحة أن البلاد تشهد اليوم طقسًا مائلًا للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.





وأكدت، أن جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد يشهدون طقسًا شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيفًا على السواحل الشمالية.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين والرياح شمالية غربية.





وتتوقع الهيئة إلى أبرز الظواهر الجوية اليوم والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري.



