رفع جلسة نظر دعوي فرض الحراسة علي نقابة الأطباء: كرمت إرهابي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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رفعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين اليوم الخميس، جلسة نظر دعوى بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

واستند هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض في الدعوى رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٠، إلى وجوب فرض الحراسة على نقابة الأطباء لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب.

وقال الصيدلي هاني سامح: إن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية.

وأشار إلى قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز بعدد الأطباء.

وأوضح إلى تورط أعضاء مجلس النقابة بجرائم تهديد الأمن القومي وقيام وزارة الصحة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد النقابة سردت فيه الجرائم التي ارتكبتها نقابة الأطباء ضد مصالح المرضى.

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نقابة أطباء عصام العريان الأطباء إرهابي

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