مقتل عراقيين موالين لإيران في غارات إسرائيلية على سوريا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:31 م
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 16 مسلحا على الأقل، في ضربات شنتها طائرات إسرائيلية على شرق سوريا، اليوم الخميس.

 

ونقلت "فرانس برس"، عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن، قوله إن القتلى ينتمون إلى "فصائل عراقية موالية لطهران، وقد قتل 7 منهم عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى 9 في ضربات جنوب البوكمال" في محافظة دير الزور.

 

وتصدن الدفاعات الجوية، لهجمات صاروخية إسرائيلية، مشيرة إلى أن الخسائر من جراء القصف مادية فقط، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

 

وقال مصدر عسكري: "في الساعة 22:23 من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور".

 

وأضاف المصدر العسكري: "تصدت (للطائرات) وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

 

وقتل 15 مسلحا ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران، في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سوريا.

 

وأعلنت "سانا" حينها أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية، قالت إسرائيل إنها شنتها جنوبي سوريا.

 

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