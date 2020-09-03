ضبط أكثر من 350 ألف كمامة مجهولة المصدر في المنوفية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية بمشاركة قطاع الأمن العام، من ضبط 352 ألف كمامة منتج نهائي معدة للبيع، 3 أطنان مستلزمات إنتاج ومواد خام - 1500 متر أستيك - 3 ماكينات لتصنيع القطن الطبي - 2 ماكينة لتصنيع الكمامات - 15 كيلو جرام دعامات لتصنيع الكمامات - 8 آلاف كيس قطن طبى – 10 آلاف علبة فارغة لتعبئة المنتج النهائي - 2500 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر، بداخل مصنع لإنتاج القطن الطبي، كائن بدائرة مركز شرطة تلا.

وتم ضبط مالك المصنع، مُقيم بذات الناحية لقيامه بإنشاء خط لإنتاج وتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية المقلدة المنسوب إنتاجها لشركات وهمية"بدون ترخيص" تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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