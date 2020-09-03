في ذكري رحيله.. 10 مشاهد استثنائية صنعت أسطورة محمود الجوهري (تقرير)

تحل اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، الذكري الثامنة لرحيل واحد من أبرز أساطير الكرة المصرية، الكابتن محمود الجوهري شيخ المدربين العرب، وأفضل مدرب في تاريخ مصر، والذي وافته المنية عام 2012 إثر إصابته بـ"جلطة دماغية" أدت لنزيف حاد بالمخ.





مسيرة محمود الجوهري الكروية شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات والمشاهد المضيئة له سواء كـ"لاعب أو مدرب"، والتي صنعت اسمه في عالم الساحرة المستديرة وجعلته "أيقونة" للكرة المصرية والعربية، ونموذج مشرف وقدوة للأجيال المختلفة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" 10 مشاهد استثنائية صنعت أسطورة محمود الجوهري بالكرة المصرية:-





1- التتويج بكأس أمم إفريقيا 1959:





لعب محمود الجوهري دورًا بارزًا في تتويج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عام 1959، بعدما سجل "هاتريك" في شباك أثيوبيا بالمباراة التي فاز بها الفراعنة 4-0، وحصد "الجوهري" لقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف.

2- المشاركة في أولمبياد (روما 1960):





شارك الجوهري مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية عام 1960 في العاصمة الإيطالية "روما"، ولكن خرج الفراعنة من الدور الأول بعد خسارتين أمام يوغسلافيا وبلغاريا وتعادل مع تركيا.





3- قيادة الأهلي لحصد أول ألقابه القارية:





نجح محمود الجوهري خلال تدريب فريق الأهلي في قيادة الفريق لحصد أول ألقابه القارية بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1982 على حساب فريق اشانتي كوتوكو الغاني، كما فاز مع المارد الأحمر بـ6 ألقاب أخري (2 الدوري الممتاز – 3 كأس مصر – 1 كأس الكؤوس الإفريقية).





4- التأهل لكأس العالم (إيطاليا 1990):

قاد محمود الجوهري منتخب مصر للصعود لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا بعد غياب منتخب الفراعنة 56 عامًا عن المحفل العالمي، وهو المدرب الوطني الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مع المنتخب المصري.





5- ذهبية دورة الألعاب العربية 1992:





توج محمود الجوهري مع منتخب مصر بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عام 1992، وتغلب الفراعنة في المباراة النهائية على منتخب السعودية بنتيجة 3 – 2.





6- بطولتان قاريتان مع الزمالك:





تولي الجوهري تدريب القطب الثاني للكرة المصرية فريق الزمالك ونجح في التتويج مع الفريق الأبيض بلقب بطولتي دوري أبطال إفريقيا 1993 وكأس السوبر الإفريقي عام 1994.





7- الجنرال يُعيد الفراعنة لاعتلاء عرش إفريقيا:

أعاد "الجنرال" منتخب مصر لاعتلاء عرش إفريقيا مجددًا بعد غياب 12 عامًا، وقاد منتخب الفراعنة للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك في نسخة البطولة عام 1998 والتي استضافتها بوركينا فاسو، حيث تفوق خلال مشواره بالبطولة على منتخبات كبيرة بالقارة السمراء وحقق نتائج مذهلة، وفاز في المباراة النهائية 2-0 على جنوب إفريقيا.

8- أول مدرب يتوج بكأس أمم إفريقيا لاعبًا ومدربًا:





تضم مسيرة محمود الجوهري انجازا رائعا كونه أول مدرب في التاريخ يتوج بكأس أمم إفريقيا لاعبًا ومدربًا، حيث حصد لقب البطولة كلاعب مع الفراعنة 1959 وعاد وتوج باللقب من مقعد المدير الفني عام 1998 في بوركينا فاسو.





9- الجنرال يصنع تاريخ جديد لمنتخب الأردن:





تولي الجوهري تدريب منتخب الأردن واستطاع الصعود به لبطولة أمم آسيا عام 2004 في الصين في الظهور الأول للنشامي بالبطولة القارية وقاده للوصول للدور ربع النهائي بالبطولة.





10- أفضل مدرب عربي 3 مرات:





حصل الجوهري على لقب أفضل مدرب عربي 3 مرات أعوام 89 ، 96 و 98، وأيضا لقب أفضل مدرب في القارة الأفريقية عام 1998.



