رئيس جامعة بنها يكرم فريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، فريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفي الجامعي من أطباء، وتمريض، ومساعد تمريض، وأعضاء هيئة تدريس وذلك تقديرًا لما بذلوة من جهد وعطاء خلال الفترة السابقة ومتابعتهم كافة الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى الجامعي بالإضافة إلى قيامهم بحملات توعية لكافة كليات الجامعة خلال الفترة الماضية.



