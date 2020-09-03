رئيس جامعة بنها يكرم فريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:20 م
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كرم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، فريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفي الجامعي من أطباء، وتمريض، ومساعد تمريض، وأعضاء هيئة تدريس وذلك تقديرًا لما بذلوة من جهد وعطاء خلال الفترة السابقة ومتابعتهم كافة الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى الجامعي بالإضافة إلى قيامهم بحملات توعية لكافة كليات الجامعة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك على هامش حضور السعيد الاجتماع الأول للوحدة المركزية لادارة الازمات والكوارث بجامعة بنها بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ابراهيم راجح مدير الوحدة والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة وفاتن خربوش امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع ورفعت نان امين الجامعة المساعد للشئون الإدارية واعضاء الوحدة.
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