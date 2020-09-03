وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يكرمون القضاة الشباب



وحددالهيئة عدة شروط فيمن يتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة، وهي الشروط العامة المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى مايلى:



٠١ ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

٢ ألا يزيد عمره عن (٣٠) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

٣ أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التى تجرى له.

٤ - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة

المختصة بهيئة قضايا الدولة.



٥ أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.







و إشارت الهيئة في إعلانها، أن علي الراغبين تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى (www.sla.gov.eg خلال الفترة من ١٩ ٩ إلى ٢٠٢٠١٠١

وذلك بعد إد خال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكترونى الخاص به.







افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، إحتفالية تكريم شباب القضاء، حيث تم تكريم 25 قاض من كل جهة قضائية عامة وإدارية.وبدء الحفل بحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمشتشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، والمستشار أبو بكر الصديق رزق رئيس هيئة قضايا الدولة.وافتتح الحفل صباح اليوم الخميس، بفندق الماسة بمدينة نصر.وفي سياق أخر، أعلنت الامانة العامة بهيئة قضايا الدولة، عن قبول طلبات التعيين فى وظيف مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ١٩ ٢٠.