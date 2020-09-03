كان بيدي درس.. القبض على مدرس بالشرقية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة الجهات المعنية من ضبط مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، أثناء قيامه بإلقاء درس خصوصى بغرفة أسفل منزل أحد الأشخاص بدائرة القسم "غير متواجد" لعدد (15) طالب، مخالفًا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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