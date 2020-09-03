نجم شهير ينشر صورته مع طارق لطفي ويؤكد: "أول دور عملته في حياتي كان سنة 2003"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استعاد الفنان محمد علي رزق ذكريات أول عمل درامي له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

نشر محمد علي رزق صورة له برفقة الفنان طارق لطفي، وعلق عليها قائلاً :"أول دور عملته في حياتي كان سنة 2003، مسلسل المغامرون تأليف مجدي صابر، إخراج أشرف سالم، بطولة هالة فاخر، طارق لطفي، محمد وفيق، البداية 17 سنة ولسة مكملين ".

 

وفي سياق آخر، يُشارك محمد علي رزق في مسلسل "خيط حرير"، ويُجسد خلال الأحداث دور طبيب جراح يُدعى "مجدي"، وهو زوج هنادى مهنى.

 

مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، أحمد خليل، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي نسمة النجار، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.

 

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد علي رزق حاليًا عرض فيلمه الجديد "قبل الأربعين"، وهو بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، معتز هشام، وهو من تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.

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