عضو "صحة النواب" ينفي إمكانية انتقال كورونا عن طريق الأكل

نفى الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إمكانية انتقال فيروس الكورونا (كوفيد- 19) عن طريق الأكل، مشيرا إلى أن الخطورة تكمن في بعض المواد التي يتم بها تغليف الأطعمة، خصوصا في حال وصول الرزاز من الشخص المصاب على أغلفة الطعام، موضحًا أن بعض آلام الجهاز الهضمي هي أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار "أبو العلا" في تصريحات له، اليوم الخميس، أن إصابة الجهاز الهضمي بفيروس كورونا دون مهاجمة الجهاز التنفسي يكون أقل خطورة ويتم الشفاء منه في أسرع وقت، لافتًا إلى أنه منذ مارس الماضي وتدخل ضمن الأعراض الإسهال وفقدان الشهية والغثيان وآلام المعدة.





وفيما يتعلق بالأمصال، قال عضو صحة النواب: لا زال السباق مستمرا، موضحا أن هناك ما يقرب من ٣٦ مصل حول العالم، بينهم ٤ وصلوا للمرحلة الثالثة، ومن المتوقع إتاحة الجرعات في نوفمبر.





وكلنت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



