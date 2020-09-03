ضبط سيارة محملة بـ 20 ألف علبة سجائر مهربة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط سيارة نقل بالغربية محملة بـ20 ألف علبة سجائر مهربة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، محملة بعدد 20 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات أو فواتير تفيد دخولها البلاد عبر المنافذ الجمركية المشروعة، وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مختلف الجرائم التموينية والقائمين على تنفيذها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سجائر مهربة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ ساعتين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجآت فى تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادى دجلة فى الدورى المصرى

منذ ساعة و نصف

انتقال سواريز إلى يوفنتوس يتعطل بسبب مشكلة بيروقراطية

منذ 33 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ 11 دقائق

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ 14 دقيقة

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ نصف ساعة

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريحات مفاجئة من نجم الأهلي السابق بشأن أزمة الشناوي وكهربا

منذ ساعة

شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهريا والشناوي في الأهلي

منذ ساعة و نصف

أزمة كهربا تُربك حسابات فايلر في الأهلي (التفاصيل)

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

12:31 م

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

09:48 ص

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

12:38 م

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب