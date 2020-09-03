ضبط سيارة محملة بـ 20 ألف علبة سجائر مهربة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط سيارة نقل بالغربية محملة بـ20 ألف علبة سجائر مهربة.





وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، محملة بعدد 20 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات أو فواتير تفيد دخولها البلاد عبر المنافذ الجمركية المشروعة، وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



