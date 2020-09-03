أزمة كهربا تُربك حسابات فايلر في الأهلي (التفاصيل)

أربك محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، بعد الأزمة التي حدثت أمس.

وكان المدرب السويسري ينتظر إيقاف كهربا بفارغ الصبر من أجل الاعتماد عليه في مباراة الإسماعيلي بالدوري وتجهيزه بشكل قوي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتأتي أزمة اللاعب وتربك حسابات المدرب السويسري.

وفوجيء المدرب السويسري بأزمة كهربا والتي على إثرها قد تعرض اللاعب للتجميد لمدة أسبوع وعدم خوضه للتدريبات مع الفريق الأحمر، وهو ما يؤثر عليه بشكل سلبي.

وجاءت أزمة كهربا لتلقي بظلالها داخل أروقة الفريق الأحمر بعد رحيل رمضان صبحي، وتأخر حسين الشحات عقب خضوعه لعملية جراحية حيث من المنتظر مشاركة اللاعب في التدريبات بعد أسبوعين بجانب المستوى المتواضع الذي ظهر عليه أجاي في المباريات الأخيرة مع الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.