موعد مباراة برشلونة الودية الأولى

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
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سيكون فريق خيمناستيك المنافس الأول لبرشلونة الجديد تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، وذلك بعد أن أعلن النادي الكاتالوني عن مواجهة فريق الدرجة الثالثة يوم 12 سبتمبر (أيلول) الجاري على ملعب يوهان كرويف.

وستذاع المباراة الودية مباشرة على المنصة الجديدة لقناة النادي التليفزيونية "برسا تي في بلاس".

وستكون هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها الفريق الأول للبرسا على ملعب يوهان كرويف، الذي يستقبل مباريات الفريق الرديف، وفريق السيدات منذ الموسم الماضي.

وكان الفريق الكاتالوني قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد الإثنين الماضي، تحت قيادة كومان، وهي الحصة التدريبية التي شهدت غياب النجم الأرجنتيني وقائد الفريق، ليونيل ميسي، المصمم على رحيله عن النادي، والكرواتي إيفان راكيتيتش الذي انتقل رسمياً لصفوف فريقه القديم إشبيلية. 

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