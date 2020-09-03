جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
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نقل الجناح الدولي الويلزي غاريث بيل، قراره حول مستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني، حيث أكد أن رغبته كانت الرحيل في الموسم الماضي، ولكن النادي منع رحيله.

أكد بيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "عندما أذهب للمنتخب أكون في منتهى السعادة، وأشعر بالراحة الشديدة، ما يقال في مدريد لا يؤثر علي، لدي الخبرة للتعامل مع الأمور، أشعر هنا بالحماس للعب كرة القدم".

وحول مستقبله مع ناديه أوضح: "يجب سؤال النادي عن هذا لأنني حاولت الرحيل في الموسم الماضي، ولكن النادي أوقف كل شيء في الثانية الأخيرة، كانت أمامي فرص عديدة للرحيل، ولكنهم لم يسمحوا بذلك، ولم يفعلوا أي شيء لإتمام الأمور، أريد لعب كرة القدم، ما زلت أشعر بالحماس والرغبة، ولكن النادي هو من يملك كل شيء، لدي عقد مع النادي، وبإمكاني فقط القيام بواجبي، وانتظار ماذا سيحدث؟".

وأقر صاحب الـ31 عاماً قبل أيام من بدء الموسم الجديد بأن الأمور صعبة للغاية.

وعن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي من جديد، أبدى الجناح الويلزي ترحيبه بها قائلاً: "الأمر ليس بيدي، إذا كانت هناك فرصة فقطعاً سأدرسها، نحن في فترة الانتقالات، والأيام المقبلة ستجيب عن ذلك، القرار بيد إدارة ريال مدريد".

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