إصابة 18 لاعباً من بوكا بفيروس كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن 18 من لاعبيه مصابون بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 15 يوماً من عودته للمنافسة في المجموعة الثامنة من كأس ليبرتادوريس، في مباراة مقررة بـ17 من سبتمبر (أيلول) الجاري أمام نادي ليبرتاد الباراغوياني في أسونسيون.

ذكر بوكا في بيان أنه أجرى اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد لأفراد الفريق، وتم رصد 4 حالات لديها أعراض خفيفة، و6 حالات كان لديها أعراض خفيفة وزالت اليوم، و8 حالات لا تظهر عليها أعراض.

وأكد النادي أن جميع المصابين يخضعون لإجراءات عزل صحية صارمة وفقاً للبروتوكولات، وستجرى لهم اختبارات جديدة قبل عودتهم مرة أخرى للتدريبات.

وأضاف حامل لقب الدوري الأرجنتيني الممتاز في البيان: "باقي اللاعبين سيعودون للعمل بناء على تعليمات السلطات الصحية". 

أخبار تهمك

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

جاريث بيل يكسر صمته ويشن هجوما ناريا على ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 ص

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

10:30 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

10:14 ص

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:25 م

مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة

10:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب