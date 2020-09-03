إصابة 18 لاعباً من بوكا بفيروس كورونا

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن 18 من لاعبيه مصابون بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 15 يوماً من عودته للمنافسة في المجموعة الثامنة من كأس ليبرتادوريس، في مباراة مقررة بـ17 من سبتمبر (أيلول) الجاري أمام نادي ليبرتاد الباراغوياني في أسونسيون.





ذكر بوكا في بيان أنه أجرى اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد لأفراد الفريق، وتم رصد 4 حالات لديها أعراض خفيفة، و6 حالات كان لديها أعراض خفيفة وزالت اليوم، و8 حالات لا تظهر عليها أعراض.





وأكد النادي أن جميع المصابين يخضعون لإجراءات عزل صحية صارمة وفقاً للبروتوكولات، وستجرى لهم اختبارات جديدة قبل عودتهم مرة أخرى للتدريبات.





وأضاف حامل لقب الدوري الأرجنتيني الممتاز في البيان: "باقي اللاعبين سيعودون للعمل بناء على تعليمات السلطات الصحية".



