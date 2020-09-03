كارتيرون يستقر على استبعاد محمد حسن أمام بيراميدز

استقر الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك، على خروج محمد حسن، لاعب وسط الفريق، من حسابات قبل لقاء بيراميدز المقرر لها غدا الخميس.





وذلك بسبب عدم وصول اللاعب للحالة البدنية المطلوبة، والتي تأهله الاعتماد عليه بشكل أساسي في خط الوسط، بجانب خوف الطاقم الطبى من تجدد إصابته.





واستعان الفرنسي باللاعب أحمد سيد زيزو، فى وسط الملعب بجانب فرجانى ساسى، لتعويض غياب طارق حامد، بسبب الإيقاف، التي تعرض له بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبى.





والجدير بالذكر أن سيمنح كارتيرون يوسف أوباما أوامر بدعم أحمد زيزو ومساندته فى أداء الواجبات الدفاعية خلال اللقاء.



