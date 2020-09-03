مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلقى جماهير النادي الأهلي مفاجأة بشأن التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي  مهاجم نادي هيبى فورتشن الصينى  السابق.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع الكعبي خلال الساعات القليلة الماضية لينضم للفريق في الصيف.

ونفى أحد المسئولين بالنادي الأهلي كل الأنباء المنتشرة مشيرا إلى أن النادي لم يحصل على توقيع اللاعب ولكنه لازال في مفاوضات معه.

ويحاول الأهلي رفع عرضه لضم الكعبي ليصل إلى 2 مليون دولار لضمه بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات مقبلة ولكنه يواجه منافسه قوية من العديد من الأندية التي ترغب في ضمه.

وكان أيوب الكعبي قد قام بفسخ تعاقده مع نادي هيبى فورتشن الفترة الماضية وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي مجانا.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع الكعبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها نادي الترجي التونسي والزمالك وبيراميدز.



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