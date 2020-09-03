الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
غضب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، من اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، بعد دخوله في مشادة قوية مع زميله محمد الشناوي حارس مرني الفريق.

واندلعت المشادة بين الشناوي وكهربا، قبل بدء المرن، وابتعد فايلر عن سماع ما حدث، حيث كان يريد التركيز على خوض التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة.

وتوجه الشناوي لخوض التدريبات مع حراس المرمى، وطالب السويسري من كهربا بخوض التدريبات منفردًا، ليرد الشناوي "لا أريد رؤيته"، وهو ما أشعل النزاع مرة أخرى، وجعل كهربا يتفوه مجددًا ضد الحارس.

وأبعد الجهاز الفني كهربا عن المران، وطالب اللاعب بالذهاب لمنزله وعدم خوض التدريبات، حيث ظهر بحالة غير متزنة وواصل السباب لكل من حاول تهدئته.

وعلى هامش الغرامة الموقعة على اللاعب والتي بلغت مليون جنيه، هناك تفكير من جانب الجهاز الفني لاستبعاد اللاعب لمدة أسبوع من التدريبات الجماعية، كعقاب له.

أخبار تهمك

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ ساعة و 9 دقيقة

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ أقل من نصف ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجآت فى تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادى دجلة فى الدورى المصرى

منذ ساعة و نصف

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهريا والشناوي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ 34 دقيقة

انتقال سواريز إلى يوفنتوس يتعطل بسبب مشكلة بيروقراطية

منذ 35 دقيقة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ 13 دقيقة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ ربع ساعة

أزمة كهربا تُربك حسابات فايلر في الأهلي (التفاصيل)

منذ ساعة

تصريحات مفاجئة من نجم الأهلي السابق بشأن أزمة الشناوي وكهربا

منذ ساعة

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

12:31 م

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

12:38 م

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

09:48 ص

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب