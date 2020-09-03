الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

غضب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، من اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، بعد دخوله في مشادة قوية مع زميله محمد الشناوي حارس مرني الفريق.





واندلعت المشادة بين الشناوي وكهربا، قبل بدء المرن، وابتعد فايلر عن سماع ما حدث، حيث كان يريد التركيز على خوض التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة.





وتوجه الشناوي لخوض التدريبات مع حراس المرمى، وطالب السويسري من كهربا بخوض التدريبات منفردًا، ليرد الشناوي "لا أريد رؤيته"، وهو ما أشعل النزاع مرة أخرى، وجعل كهربا يتفوه مجددًا ضد الحارس.





وأبعد الجهاز الفني كهربا عن المران، وطالب اللاعب بالذهاب لمنزله وعدم خوض التدريبات، حيث ظهر بحالة غير متزنة وواصل السباب لكل من حاول تهدئته.





وعلى هامش الغرامة الموقعة على اللاعب والتي بلغت مليون جنيه، هناك تفكير من جانب الجهاز الفني لاستبعاد اللاعب لمدة أسبوع من التدريبات الجماعية، كعقاب له.



