لليوم الثالث على التوالي.. استمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية تنسيق 2020 عبر رابط بوابة الحكومة

يواصل موقع تنسيق القبول بالجامعات تلقى طلبات طلاب المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات لليوم الثالث على التوالي ، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم السبت 5 سبتمبر.





وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4% بحمالي عدد طلاب 194 ألفًا 448 طالبًا وطالبة، وحد أدنى للشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.8% بإجمالي عدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة.





وكشفت الوزارة عن خطوات التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني التي يجب أن يتبعها الطلاب، نستعرضها معكم فيما يلي:



