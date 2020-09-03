لليوم الثالث على التوالي.. استمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية تنسيق 2020 عبر رابط بوابة الحكومة
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
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يواصل موقع تنسيق القبول بالجامعات تلقى طلبات طلاب المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات لليوم الثالث على التوالي، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم السبت 5 سبتمبر.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4% بحمالي عدد طلاب 194 ألفًا 448 طالبًا وطالبة، وحد أدنى للشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.8% بإجمالي عدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة.
وكشفت الوزارة عن خطوات التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني التي يجب أن يتبعها الطلاب، نستعرضها معكم فيما يلي:
طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثانية للكليات
- لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للكليات يمكن الذهاب الى موقع بوابة الحكومة المصرية عن طريق الضغط على هذا الرابط (اضغط هنا).
- بعد الدخول الى الموقع قم بالضغط على كلمة رغبات المرحلة الثانية.
- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المخصصة له وقم بإدخال الرقم القومي الخاص بك في خانته المحددة.
- قم بكتابه الرغبات الخاصة بك حسب اقرب محافظة وحسب الدرجات الخاصة بك.
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة حفظ الرغبات و قم بطباعتها عن طريق الضغط على زر طباعة الرغبة على الصفحة للاحتفاظ بها ولاستخدامها اثناء إجراءات التسجيل في الكلية.