إرسال هيروين ضبط بحوزة عاطل في حلوان للمعمل الكيميائي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان الجزئية اليوم الخميس، بإرسال نصف كيلو هيروين إلى المعمل الكيميائى لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قد وردت معلومات للنقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "سعد رشاد"، 35 سنة، وشهرته عضمة، مقيم بعرب غنيم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة خرجت مأمورية داهمت محل سكن المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 3 أسطوانات هيروين بلغ وزنهم 500 جرام وميزان ومبلغ مالي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وفي سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، القبض على محاسب، في إحدى شركات البلاستيك، وشخص آخر، يتاجران في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام (محاسب بإحدى شركات البلاستيك - حاصل على بكالوريوس– مقيمان بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان في كمين أُعد خصيصًا لضبطهما، وذلك حال قيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مبلغ مالي قدره (39034 دولار أمريكي)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، في إطار مواصلة الجهود الأمنية في مواجهة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

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