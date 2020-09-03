مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه تقرر مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف الليل من يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، ولإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على كثرة الطلبات التي وردت إلينا.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

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