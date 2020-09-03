أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه تقرر مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف الليل من يوم 7 سبتمبر الجاري.





ويأتي ذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، ولإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على كثرة الطلبات التي وردت إلينا.



