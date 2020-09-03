تفاصيل القرارات العاجلة لمحافظ الدقهلية في الجولة المفاجئة ببلقاس.. "صور"

أقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مديرمستشفى بلقاس العام وذلك بعد ان لاحظ الاهمال وسوء حاله النظافه، والاضاءه، وتراكم رواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الاجراءات بشأنها، داخل المستشفى.





جاء ذلك، بعد قيام محافظ الدقهلية فجر اليوم الخميس، رافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، خلال حملة مكبرة للمرور والمتابعه والتفتيش على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بمدينة بلقاس.





وكان عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بشن حملات تفتيشية ورقابية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظات، وفى اطار سلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية.





ووجه محافظ الدقهلية، للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بسرعه اتخاذ الاجراءات الفورية نحو تعين مدير جديد للمستشفى المشار اليها والقيام بمعالجة كافه اوجه القصور وتلافى الملاحظات التى تم تم رصدها، مع ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين.





وتفقد محافظ الدقهلية، خلال جولته بالمستشفى قسم الاستقبال والمطعم وحجرات التعقيم وباقى الاقسام بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، للمرضى والمترددين.





كما شملت الزيارة المفاجئة، لحملة التفتيش والمتابعة، تفقد شوارع وميادين مدينه بلقاس، كما زار المحافظ مقر رئاسة مركز ومدينه بلقاس، واجتمع مع عدد من العاملين ؛مؤكدا لهم على ضرورة حسن استقبال المواطنين وجوده الخدمات المقدمة لهم.





وقد كلف المحافظ، الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز ومدينه بلقاس، بتكثيف اعمال النظافه بالشوارع والميادين من خلال تقسيم المدينه الى مربعات وبورديات للعمل بمشرف مختص لكل منطقه حتى يتم اثابه المتميزين ومعاقبة المقصرين.





واكد المحافظ، على أن جميع الاجهزة بالمحافظة تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم من اجل صالح المواطن الدقهلاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة.



