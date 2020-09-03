"التعريف بالسجل المدني الذكي" و"مدينة الجلالة".. مشاريع تخرج قسم الإعلان بـ"تطبيقية حلوان"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
ناقش طلاب بقسم الإعلان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مشاريع متميزة وابتكارية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة سلوى محمود  رئيس القسم.

وتضمنت هذه المشاريع مشروع حملة اعلانية للتعريف بالسجل المدني الذكي للطالبة نورهان عبد المجيد حفناوي وتكمن فكرة المشروع في إمكانية استخراج الأوراق الحكومية في الحال من خلال ماكينات متواجدة في بعض الأماكن ومتاحه ٢٤ ساعه وكذلك إمكانية طلب هذه الأوراق أون لاين وتوصيلها إلى المنزل، بجانب افتتاح مكاتب للسجل المدني في المولات التجارية لتسهيل استخراج الأوراق الحكومية وتوافرها في أماكن مختلفة وترفيهية أيضًا.

وتهدف الحملة إلى التعريف بخدمة السجل المدني الذكي المقدمة من قبل وزارة الداخلية، وكيفية استخدام هذه الماكينات وأماكن تواجدها، وكيفية استخراجها أون لاين. 

رابط المشروع:

https:www.behance.netgallery102847921Graduation-Project-2020-%28-%29

كما تضمنت المشاريع مشروع مدينة الجلالة للطالبة  يارة مصطفى محمد، وقد هدف المشروع للتعريف بمدينة الجلالة والترويج لها والتي تعد أحد المدن الساحلية الجبلية التي تقع على سواحل البحر الأحمر وهى مدينة متميزة كونها مدينة سكنية سياحية صناعية، وتحتوي على مصنع رخام الجلالة وهو من أكبر مصانع الرخام فى الشرق الاوسط، كما تحتوي على محطة تحلية مياه كبيرة ومحطة كهرباء وجامعات مثل جامعة الجلالة ويوجد بها مدينة العاب مائية وترفليك ومركز غطس لموقعها المتميز بالشعب المرجانية والأسماك النادرة، بجانب مارينا لليخوت وفندق ساحلى كبير، وأماكن لتسلق  الجبال.

روابط المشروع:
1-Part (1)
https:www.behance.netgallery102886685City-of-El-Galala-Part-%281%29
2-part (2)
https:www.behance.netgallery102968643City-of-El-Galala-Part-%282%29

كذلك مشروع الطالبة نهلة ناصر رمضان أيوب " المثلث الذهبى " (مشروع قومى)، حيث تم عمل حمله اعلانيه تهدف إلى تسويق منطقه المثلث الذهبى دوليا من ناحيه قطاع السياحه، وزيادة الاستثمار فى قطاع السياحه وزيادة الدخل القومى لمصر، وللتعبير عن ذلك تم تصميم شعار خاصه بتلك المنطقه إلى جانب هويه مؤسسيه كامله تعبر عن المكان ونظام توجيه وإرشاد داخلى للمكان وموقع يتضمن كل ما يخص هذه المنطقه إلى جانب اعلانات الطريق لتعريف المستثمرين بهذه المنطقه وبالمناطق السياحيه الخاصه بها وانشطتها، وطابع بريد خاص به وتذاكر لبعض المعابد الموجودة فى تلك المنطقه

ويقع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، والمنطقة تحتوي على كثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، ومواقع أثرية ومحميات طبيعية وانواع من الرمال يطلق عليها الرمال السوداء خاصة بالسياحة العلاجية

بيهانس الأجزاء الاولى من المشروع:_
Part 1:_
https:www.behance.netgallery102837469Golden_traingle-City_Branding-Part1

Part 2:_
https:www.behance.netgallery102850107Golden_Traingle-Posters-_Design-Part-2-ads

"التعريف بالسجل المدني الذكي" و"مدينة الجلالة".. مشاريع تخرج قسم الإعلان بـ"تطبيقية حلوان"
"التعريف بالسجل المدني الذكي" و"مدينة الجلالة".. مشاريع تخرج قسم الإعلان بـ"تطبيقية حلوان"
"التعريف بالسجل المدني الذكي" و"مدينة الجلالة".. مشاريع تخرج قسم الإعلان بـ"تطبيقية حلوان"
"التعريف بالسجل المدني الذكي" و"مدينة الجلالة".. مشاريع تخرج قسم الإعلان بـ"تطبيقية حلوان"

أخبار تهمك

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهريا والشناوي في الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

جاريث بيل يكسر صمته ويشن هجوما ناريا على ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

منذ ساعتين

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 ص

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

10:30 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

10:14 ص

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:25 م

مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة

10:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب