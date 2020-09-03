مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات اليوم













إستهل سوق الأسهم السعودية "تاسى تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 2.69 نقطة ليصل إلى مستوى 8016.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% خاسراً 35.39 نقطة ليصل إلى مستوى 9378.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.





وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.74%، ثم قطاعي التأمين والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32%.



