تواصل التوعية المجتمعية "عن بُعد" بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
الفجر
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تحرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مواصلة جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويواصل فريق عمل الوزارة فعاليات التوعية والتثقيف الإلكتروني، بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة حريصة على استكمال أنشطتها التوعوية، والوصول إلى الفئات المستهدفة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ضمن خطط الوزارة لاستكمال المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، أن حملات التثقيف الإلكتروني تأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعي، مع توقف اللقاءات التثقيفية المباشرة للتدريب والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية؛ لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

وبدوره، أوضح وائل فراج، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، أن الوزارة نفذت برنامج التثقيف والتوعية لعدد (١٥) ميسرة في مركزيّ أبوتشت ونقادة بالمدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد بمحافظة قنا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة بالتواصل عن بُعد.

وتابع فراج أن تدريب الميسرات بمحافظة قنا، يأتي نتيجة لنجاح المشروع التدريبي الأول لتثقيف ميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد بمحافظة أسيوط بطريقة تفاعلية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وأضاف فراج أن البرنامج التدريبي استمر في الفترة من ٢٤٨ حتى ٣٠٨، باستخدام أجهزة التابلت المخصصة لهذه الأغراض؛ حرصا من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية لتأمين المشاركين فى التدريب، والحرص على تقييم برنامج الدورة التثقيفية والتفاعل بين المتدربين والمدربين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

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