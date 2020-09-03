سميرة سعيد تحيي حفلاً غنائيًا أون لاين على "تيك توك" في هذا الموعد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

روجت الفنانة سميرة سعيد، لحفلها المقبل المُقرر إقامته "أون لاين"عبر تطبيق "تيك توك" يوم الخميس الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

 

نشرت سميرة سعيد مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي تغني أغنيتها الجديدة "قط وفار"، التي سيتم طرحها خلال هذا الحفل، وعلقت على الفيديو قائلة:" بروفايل حفل التيك توك، في العاشر من سبتمبر بالثامنة والنصف مساءً، لا يفوتكم".

 

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة سميرة سعيد، في السباق الرمضاني الماضي من خلال غنائها لتتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، و توزيع نادر حمدي.

أخبار تهمك

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

جاريث بيل يكسر صمته ويشن هجوما ناريا على ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 20 ساعة

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 ص

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

10:30 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

10:14 ص

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:25 م

مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة

10:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب