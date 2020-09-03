تعيين 343 شاباً واستخراج 384 شهادة قياس مستوي مهارة ببنى سويف



تلقى وزير القوي العاملة، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة، و375 كارنيه مزاولة حرفة، فضلًا عن التفتيش على 372 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 162 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير ثلاثة محضر لمنشآت مخالفة للقانون.







وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على 57 منشأة بواسطة مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 343 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1319 شابًا.