مؤشر سوق دبي المالي يرتفع هامشياً في مستهل التعاملات









إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.03% رابحاً 0.84 نقطة ليصل إلى مستوى 2260.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 258.6 مليون سهم محققة ما قيمته 126.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2394 صفقة لعدد 30 سهماً.









وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.36%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والاستثمار بنسبة 1.70%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.