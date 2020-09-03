مؤشر سوق دبي المالي يرتفع هامشياً في مستهل التعاملات
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.03% رابحاً 0.84 نقطة ليصل إلى مستوى 2260.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 258.6 مليون سهم محققة ما قيمته 126.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2394 صفقة لعدد 30 سهماً.
وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.36%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والاستثمار بنسبة 1.70%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.
وقفز 13 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.78%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 4.31%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 82.9 مليون ورقة بقيمة 25.3 مليون درهم.
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