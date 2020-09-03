"عالم جديد" و"كعب عالي".. ننشر جدول عروض ثالث أيام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تبدأ فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الثالثة ظهرا عبر تطبيق زووم،  بورشة عمل " النقد النسوي وسماته: نموذج  تطبيقي على نص "سجن النساء " للكاتبة  المسرحية المصرية فتحية العسال" للمحاضرة الدكتورة وطفاء حمدي في يومها الأول، وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

 

وفي تمام  الرابعة عصرا وعبر قناة المهرجان الرسمية، يذاع العرض المسرحي الأوكراني" الليدي ماكبث" من إخراج اوليكسندربيلزاب.

 

وفي الخامسة والنصف يتابع جمهور المهرجان ضمن مسابقة العروض المصورة، العرض المجري "التحول إلى فراشة – مؤامرة صوفيا بيرزي".

 

وفي اطار منافسات مسابقة مسرح الحظر  يتابع جمهور المهرجان عبر قناته الرسمية العرض البرتغالي "عالم جديد " والبالغة مدة عرضه ثلاث عشرة دقيقة،  وذلك في تمام السابعة مساءا.

 

وضمن منافسات مسابقة د.حسن عطية للعروض المصرية الحية  يلتقي جمهور المهرجان وأربعة عروض أولها "الشاطيء" للمخرج ضياء الدين زكريا، ويرفع عنه الستار في تمام السادسة والنصف علي مسرح على فهمى"المعهد العالي للفنون المسرحية"، وفي التوقيت نفسه تقدم المخرجة دعاء حمزة علي المسرح الصغير بدار الأوبرا " مفتاح شهرة"  بحضور لجنة التحكيم.

 

وعلى مسرح الهناجر يقدم المخرج محمد مكي عرض"حريم النار" في الثامنة والنصف، وفي التوقيت ذاته يشاهد جمهور المهرجان ولجنة تحكيمه عرض "كعب عالي"للمخرج محمد الطايع، علي مسرح الجمهورية.

 

وفى السابعة أيضا ولكن على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا يقدم عرض"الأبرياء" من إخراج حسام قشوة.

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