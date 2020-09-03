ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الخميس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحاً 9.990 نقطة ليصل إلى مستوى 5331.25 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.510 نقطة ليصل إلى مستوى 5873.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 30.940 نقطة ليصل إلى مستوى 4258.63 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68% رابحاً 28.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4266.19 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112.4 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4728 صفقة.


وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 2.19%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي.
 
وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.49%، يليه سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة الخليج والصناعات الكهربائية بنسبة 7.07%، فيما تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10% يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 4.83%.

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